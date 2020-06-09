В Киеве зафиксировали 33 новых случая COVID-19 за сутки

В Киеве уже 3523 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко в Facebook.
"Количество жителей столицы, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирус, увеличилось на 33 человека. Среди них - один медик. Двое больных умерли", - сообщил он.
По словам столичного головы, на сегодня в Киеве уже 3523 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За период пандемии от коронавируса умерли 79 человек.
Среди тех, что заболели: 20 женщин в возрасте от 19 до 82 лет. 12 мужчин от 19 до 73 лет и мальчик, которому 9 лет.
В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков.
Выздоровели за прошлые сутки 37 киевлян. Всего коронавирус побороли 925 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Святошинском районе - 7. В Оболонском и Подольском - по 5 случаев.