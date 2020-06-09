"Убийство ветерана АТО": активисты в Запорожье требовали вернуть фигурантов в СИЗО

Новости Украины:В Запорожской области состоялся митинг, участники которого требовали пересмотра решения суда по мерам пресечения фигурантам дела об убийстве ветерана АТО.

В Запорожье состоялся митинг, участники которого требовали пересмотра решения суда относительно меры пресечения фигурантам дела об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат").

Об этом сообщает корреспондент.

"Наши побратимы сегодня начали бессрочную акцию в Киеве у стен ГПУ. Мы вышли на местах, чтобы поддержать и заявить, что мы не согласны с тем решением, которое вынес Бердянский суд (об изменении меры пресечения четырем фигурантам "дела Сармата" на круглосуточный домашний арест - ред.)", - заявила волонтер батальона "Донбасс" Стела Орел.

Участники акции заявили, что готовы проводить акции до тех пор, пока обвиняемые в убийстве не вернутся в СИЗО.

Руководитель областного управления полиции Николай Лушпиенко вышел к митингующим и заявил, что готов ответить на вопросы. Общение прошло после акции в здании ГУ НП в Запорожской области.

Как сообщалось, 30 мая Бердянский горрайонный суд отпустил под домашний арест фигурантов «дела Сармата» Михаила Сигиду, Николая Ломаку, Александра Обухова и Максима Влидимиренкова.

Под стражей продолжают находиться другие фигуранты дела: Виктор Власюк, Артем Матюшин, Денис Зеленкин, Тарас Мовчан, Сергей Смирнов, Руслан Кузнецов. Кроме того, продлен ночной домашний арест Евгению Бродскому.

Ветеран АТО Виталий Олешко был убит 31 июля 2018 года.