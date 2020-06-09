Скачать
Вторник, 09.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
За сутки в Украине 39 детей и 34 медицинских работника заболели COVID-19
За сутки в Украине 39 детей и 34 медицинских работника заболели COVID-19
Владимир Зеленский предлагает закрепить в законе четыре вида референдумов
Владимир Зеленский предлагает закрепить в законе четыре вида референдумов
СМИ: Ребров возглавит Фенербахче
СМИ: Ребров возглавит Фенербахче
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 июня

"Убийство ветерана АТО": активисты в Запорожье требовали вернуть фигурантов в СИЗО

"Убийство ветерана АТО": активисты в Запорожье требовали вернуть фигурантов в СИЗО
14:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В Запорожской области состоялся митинг, участники которого требовали пересмотра решения суда по мерам пресечения фигурантам дела об убийстве ветерана АТО.

В Запорожье состоялся митинг, участники которого требовали пересмотра решения суда относительно меры пресечения фигурантам дела об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат").

Об этом сообщает корреспондент.

"Наши побратимы сегодня начали бессрочную акцию в Киеве у стен ГПУ. Мы вышли на местах, чтобы поддержать и заявить, что мы не согласны с тем решением, которое вынес Бердянский суд (об изменении меры пресечения четырем фигурантам "дела Сармата" на круглосуточный домашний арест - ред.)", - заявила волонтер батальона "Донбасс" Стела Орел.

В Запорожской области чуть не утонули взрослый и трое детей

Участники акции заявили, что готовы проводить акции до тех пор, пока обвиняемые в убийстве не вернутся в СИЗО.

Руководитель областного управления полиции Николай Лушпиенко вышел к митингующим и заявил, что готов ответить на вопросы. Общение прошло после акции в здании ГУ НП в Запорожской области.

Как сообщалось, 30 мая Бердянский горрайонный суд отпустил под домашний арест фигурантов «дела Сармата» Михаила Сигиду, Николая Ломаку, Александра Обухова и Максима Влидимиренкова.

В Одессе пожилой мужчина выпал из балкона 

Под стражей продолжают находиться другие фигуранты дела: Виктор Власюк, Артем Матюшин, Денис Зеленкин, Тарас Мовчан, Сергей Смирнов, Руслан Кузнецов. Кроме того, продлен ночной домашний арест Евгению Бродскому.

Ветеран АТО Виталий Олешко был убит 31 июля 2018 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ГУНП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Где мои 300 процентов: Президент рассказал об оскорбительном письме жене
02 Ткаченко о запрете на въезд актеров в Украину: Это не повод запрещать фильмы
03 В Киеве группа Green Grey отыграла первый в мире вертикальный концерт (Фото, Видео)
04 Продукты, которые не стоит употреблять на голодный желудок
05 Красивая пара: экс-ведущая "Ревизора" показала своего супруга
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дело МН17: суд продолжил свое заседание
Дело МН17: суд продолжил свое заседание
Лето, солнце, жара: &quot;пляжный&quot; прогноз погоды 9 июня
Лето, солнце, жара: "пляжный" прогноз погоды 9 июня
В Киеве зафиксировали 33 новых случая COVID-19 за сутки
В Киеве зафиксировали 33 новых случая COVID-19 за сутки
OnePlus готовит к выходу недорогую линейку смарт-телевизоров
OnePlus готовит к выходу недорогую линейку смарт-телевизоров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь