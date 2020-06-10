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В Киева в двух детсадах вспышка коронавируса

В Киева в двух детсадах вспышка коронавируса
14:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Столичные власти закрыли на карантин один из детсадов города, еще два – не откроют из-за вспышки коронавируса среди персонала.

В Соломенском районе Киева на карантин закрыли один из детсадов. Также из-за вспышки коронавируса в столице не будут открывать два детсада в Шевченковском районе.

Об этом на брифинге 10 июня заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"В садике №668 в Соломенском районе обнаружили помощницу воспитателя - няню одной из групп садика, которая контактировала с больным коронавирусом. Тест у работницы садика негативный, но ее отправили на самоизоляцию. Другим сотрудникам садика и детям, с согласия родителей, тоже сделали тесты на коронавирус. Садик город закрыл на карантин", - сказал Кличко.

Он также сообщил, что еще два детсада в Шевченковском районе столицы не откроются. "В результате проверки персонала в одном из садиков обнаружили 14 инфицированных работников, во втором - одного. Эти садики не работали и пока работать не будут", - подчеркнул он.

В столице за сутки зафиксировано более 50 новых больных коронавирусом

По его словам, сегодня в столице открылись 500 садиков. Их сейчас посещают более 19,5 тыс. детей. До карантина в садики ходили каждый день в среднем 55 тысяч воспитанников.

Как сообщалось, по состоянию на 10 июня в Украине 28 381 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 833 летальных, 12 769 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 525 новых случаев. В Киеве в целом было зафиксировано 3580 случаев.

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Виталий Кличко, Киев, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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