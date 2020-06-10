В Кривом Роге сгорел прицеп с почтовыми посылками

Новости Украины:В Днепропетровской области в городе Кривой Рог сгорел полный прицеп с посылками "Новой почты".

В Кривом Роге горел полный прицеп с отправлениями "Новой почты". Возгорание возникло в прицепе грузового автомобиля DAF, перевозящего груз "Новой Почты".

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области. Со слов водителя грузовика, он двигался в город Кривой Рог для разгрузки, но увидев в зеркало заднего вида дым, сразу остановился.

На Днепропетровщине сгорел прицеп с посылками, никто из людей не пострадал, фото: ГСЧС

В пожаре сгорели посылки, фото: ГСЧС

Оценив масштаб задымления, водитель отцепил тягач от прицепа и отъехал на безопасное расстояние. Огонь мгновенно охватил прицеп.

Как отмечается, огнем поврежден прицеп "Шмитц" и груз. Площадь пожара составила 30 м. кв. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Как сообщалось, в Днепре в результате пожара на даче пострадал мужчина, однако отказался ехать в больницу.