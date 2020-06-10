В Кривом Роге сгорел прицеп с почтовыми посылками

В Кривом Роге горел полный прицеп с отправлениями "Новой почты". Возгорание возникло в прицепе грузового автомобиля DAF, перевозящего груз "Новой Почты".
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области. Со слов водителя грузовика, он двигался в город Кривой Рог для разгрузки, но увидев в зеркало заднего вида дым, сразу остановился.
На Днепропетровщине сгорел прицеп с посылками, никто из людей не пострадал, фото: ГСЧС
В пожаре сгорели посылки, фото: ГСЧС
Оценив масштаб задымления, водитель отцепил тягач от прицепа и отъехал на безопасное расстояние. Огонь мгновенно охватил прицеп.
Как отмечается, огнем поврежден прицеп "Шмитц" и груз. Площадь пожара составила 30 м. кв. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
Как сообщалось, в Днепре в результате пожара на даче пострадал мужчина, однако отказался ехать в больницу.