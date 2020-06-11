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На Донбассе пострадало трое военных ВСУ

На Донбассе пострадало трое военных ВСУ
18:10 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Боевики в зоне ООС 8 раз открывали огонь, есть раненные.

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Гнутово враг обстреливал позиции Объединенных сил, используя минометы 82-го калибра.

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Неподалеку Марьинки российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня - из 82 мм минометов и гранатометов различных систем. Против защитников Павлополя агрессор задействовал БПЛА для сброса гранатометного выстрела.

Рядом с населенным пунктом Новотроицкое противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а у Чермалыка - из снайперского оружия.

Украинский защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Орехово враг обстрелял из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Хутора Вольного - из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

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"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один боевое травмирование. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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