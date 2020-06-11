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В Ровенской области 23 новых случая COVID-19

В Ровенской области 23 новых случая COVID-19
22:10 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com
На Ровенщине продолжают фиксировать новые случаи коронавируса.

В Ровенской области подтверждено 23 новых случая COVID-19, всего в области 2231 случай. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.

"По состоянию на вечер 11 июня, в Ровенской подтверждено 23 новых случая заболевания COVID-19", - написал Коваль.

Так, новые случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 обнаружены у: • 3 жителей из города Ровно; • 2 из города Дубно; • 6 из Здолбуновского района (города Здолбунов - 4, пгт Мизоч - 2); • 6 из Ровенского района (села Б. Криница - 5, села Антополь-1); • 4 из Костопольского района (города Костополь - 2, села Злазне, села Постийне);  • 2 с Рокитновского района (пгт Томашгород, села Бельск).

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Председатель ОГА сообщил, что возраст больных от 23 до 79 лет.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 2231 случай заболевания коронавирусом", - отметил Коваль.

По его словам, преодолели COVID-19 уже 1214 жителей области.

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"Сегодня выписаны 42 человека с Березнивского, Гощанского, Дубровицкого, Заричненского, Корецкого, Костопольского, Острожского, Радивиловского районов и Ровно", - написал Коваль.

Также из-за осложнений, вызванных коронавирусом, уже 46 случаев летальных.

"К сожалению, сегодня умерла 62-летняя жительница села Птыча Дубенского района", - добавил Коваль.

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Ровенская область, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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