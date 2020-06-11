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Закрытые КПВВ на Донбассе: разработан механизм получения пенсий пенсионерами

Закрытые КПВВ на Донбассе: разработан механизм получения пенсий пенсионерами
23:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
В условиях закрытых КПВВ на Донбассе разработан определенный механизм получения пенсий пенсионерами.

Донецкая областная госадминистрация выступает против открытия КПВВ, но за предоставление возможности получить украинские пенсиии людям из временно оккупированных территорий.

Об этом 11 июня на пресс-брифинге в Краматорске заявил председатель Донецкой военно-гражданской обладминистрации Павел Кириленко.

«Какова позиция облгосадминистрации? Это пока не открывать пункты пропуска въезда-выезда. Но обеспечить, и разработанный определенный механизм получения пенсий пенсионерами, которые будут направляться из временно оккупированной территории», - сказал глава области.

Он отметил, что предложение получения пенсионерами пенсии не предполагает открытие КПВВ.

«Именно для того, чтобы снять это напряжение, люди имеют возможность просто прийти на подконтрольную территорию, то есть выйти с «нуля» на территорию КПВВ и получить пенсию, но без допуска дальше на территорию подконтрольную. Получили пенсию - и вернулись назад, потому что это основная их цель на этом этапе, чтобы не двигаться дальше», - пояснил Кириленко.

Он предположил, что это будет сложно, потому что для этого нужно много банкоматов, много наличности. Это также будет 2-3 часа в день и несколько раз в неделю, не больше, поэтому, конечно, будет много недовольных.

Минреинтаграции: Ослабления на пересечении КПВВ будут вводить постепенно

«Это поэтапно будет давать возможность получить пенсионерами денежные средства, которые им на карточные счета поступали в течение трех месяцев. Но это предполагает получение, но не переход на подконтрольную территорию», - сказал Кириленко.

Как сообщалось ранее, согласно приказу командующего операцией Объединенных сил 10 июня начали работать два КППВ: на Луганщине «Станица Луганская» и в Донецкой области - «Марьинка». Но оккупанты никого не пропустили через свои КПВВ, ссылаясь на то, что не имеют соответствующего приказа от своих «руководителей».

Пропуск на КПВВ через линию разграничения людей и транспортных средств был временно приостановлен с 22 марта с целью противодействия и недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции. Однако в исключительных случаях при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих документов в подтверждение разрешение на пересечение линии разграничения предоставлялось по решению командования ООС.

Напоминаем, в Украине с 22 мая до 22 июня действует адаптивный карантин.

В Украине по состоянию на 11 июня лабораторно подтверждено 29 070 случаев COVID-19, в частности в сутки 689.

В Донецкой области всего зарегистрировано 269 случаев коронавирусной болезни, из них 6 летальных, 130 человек выздоровели.

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Донбасс, Павел Кириленко, КПВВ.
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