В Киеве не будут открывать рестораны и кафе

Так как, количество заболевших превышает допустимые показатели, Киев не может переходить на следующий этап смягчения карантина и открывать помещения общепита.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что Киев пока не может переходить на следующий этап смягчения и открывать помещения общепита для клиентов.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов сказал на онлайн-брифинге.

"Исходя из сегодняшней эпидемической ситуации в городе Киеве, переход на этап, где есть открытие ресторанов, невозможен, так как основной показатель - инцидентность, то есть количество заболевших за последние 7 дней, растет, он превышает допустимые нормы, установленные постановлением правительства", - отметил Степанов.

По словам министра, решение на основе этих показателей по возможности перехода к смягчению карантина принимает региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Принято решение, что они не переходят на тот этап, который позволяет открытие ресторанов в помещениях", - сказал Степанов.

"Хочу отметить, что показатель количества больных на 100 тыс. жителей за последние 5 дней составляет более 15 человек. По этому критерию Киев, к сожалению, не может переходить к следующим этапам ослабления ограничений. Поэтому говорить об открытии ресторанов, бассейнов, детских лагерей и т.д. пока рано", - подчеркнул Кличко.

В Украине по состоянию на утро 12 июня зарегистрировано 29 тыс. 753 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 870 летальных, 13 тыс. 567 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 683 новых случая заболевания.