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В Киевской области подстрелили депутата: подробности (Фото)

В Киевской области подстрелили депутата: подробности (Фото)
17:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: kv.npu.gov.ua
Обновлено: 17:22 Сегодня
Депутату райсовета Броварщины нанесли телесные повреждения, полиция открыла уголовное производство.

В селе Княжичи Броварского района Киевской области подстрелили депутата райсовета.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Сообщение о конфликте между местными жителями в селе Княжичи поступил на спецлинию 102 в 15:28. На месте было установлено, что конфликт между односельчанами возник на почве поведения малолетних детей. Во время инцидента отец ребенка осуществил выстрелы в сторону своего соседа. Пострадавшим оказался депутат Броварского районного совета, у него ранения нижних конечностей.

У стрелка на месте происшествия сотрудники полиции изъяли газовое оружие, переделанное в травматическое. Оно направлено на проведение экспертизы.

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По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины. Следователи выдали потерпевшему постановление на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени полученных телесных повреждений. По результатам СМЭ будет принята окончательная правовая квалификация и объявлено о подозрении нарушителю. Продолжается следствие.

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Киевская область, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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