На Днепропетровщине уже почти тысяча зараженных коронавирусом

На Днепропетровщине зафиксировали 8 новых случаев коронавируса.

На Днепропетровщине еще у 8 человек подтвердили коронавирусной инфекцией COVID-19, в общем заболели 998 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского облсовета.

Так, 8 новых случаев заболевания зафиксированы в:

г. Днепр — 2

Криворожский р-н — 1;

г.Камьянське — 1

Павлоградский район — 2

Днепровский район —1

Петриковский район — 1

“Общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 с начала карантина по области составляет — 998”, — сообщили в облсовете.

Отмечается, что за 13 июня в Днепропетровской области всего проведено 663 исследований, из них: методом ПЦР — 300, а методом ИФА — 363.

Общее количество проведенных лабораторных исследований по области — 25 194.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 30 506 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 880 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.