Спасатели предупреждают о резком ухудшении погоды

По прогнозам синоптиков 14 июня в западных и центральных областях ожидается гроза, град и шквалы 15-20 м/с.

В западных и центральных областях Украины 14 июня ожидается значительное ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 14 июня в Украине грозы, в западных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м / с, в Карпатах значительные дожди (II уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье утром.

Прогноз погоды на 14 июня, фото: meteo.gov.ua

Жителям столицы во время грозы рекомендуют выключить электроприборы.

"При падении деревьев или веток, при травмировании людей следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103", - отметили в пресс-службе.

Напомним, 15 июня в Украине переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, в Карпатах и Прикарпатье, днем и в Одесской области местами значительные дожди. Ветер восточный, юго-восточный-восточный, 7-12 м/с, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 23-28°, на востоке до 31°, в западных областях ночью 12-17°, днем 20-25°.

В Киеве переменная облачность, кратковременные дожди (ночью местами небольшие), грозы. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°.