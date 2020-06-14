К дальнейшему ослаблению карантина не готовы 11 регионов

По состоянию на 14 июня 2020 года в регионах к переходу к очередному этапу ослабления карантина не готовы десять областей и город Киев, об этом свидетельствуют показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий Минздрава Украины.
Согласно данным Минздрава, в этих регионах превышен показатель инцидентности - количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения. Для перехода на следующий этап ослабления данный показатель не должен превышать 12.
На сегодня показатель инцидентности превышен следующих регионах:
Во всех указанных областях и в столице на текущую дату недостаточный уровень инцидентности, то есть количества новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения, что для ослабления карантина должен составлять менее 12.
Как сообщалось, в Украине 648 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 106 - выздоровели, 9 новых жертв вируса.
Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что всплеск новых случаев коронавируса не связан с увеличением количества тестирований; по его мнению, к росту заболеваемости привело то, что украинцы не соблюдают карантин.