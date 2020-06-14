К дальнейшему ослаблению карантина не готовы 11 регионов

По состоянию на 14 июня к ослаблению карантина не готовы Киев и десять областей.

По состоянию на 14 июня 2020 года в регионах к переходу к очередному этапу ослабления карантина не готовы десять областей и город Киев, об этом свидетельствуют показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий Минздрава Украины.

Согласно данным Минздрава, в этих регионах превышен показатель инцидентности - количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения. Для перехода на следующий этап ослабления данный показатель не должен превышать 12.

На сегодня показатель инцидентности превышен следующих регионах:

Киев - 16,38

Винницкая область - 16,64

Волынская область - 33,55

Житомирская область - 13,58

Закарпатская область - 24,73

Ивано-Франковская область - 12,14

Львовская область - 26,92

Ровенская область - 25,59

Тернопольская область - 14,64

Черновицкая область - 30,74

Черниговская область - 13,23

Во всех указанных областях и в столице на текущую дату недостаточный уровень инцидентности, то есть количества новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения, что для ослабления карантина должен составлять менее 12.

Как сообщалось, в Украине 648 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 106 - выздоровели, 9 новых жертв вируса.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что всплеск новых случаев коронавируса не связан с увеличением количества тестирований; по его мнению, к росту заболеваемости привело то, что украинцы не соблюдают карантин.