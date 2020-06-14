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В Днепропетровской области горела многоэтажка

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В Днепропетровской области горела многоэтажка
Обновлено 13:42 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС
В Днепропетровской области в Каменском в многоквартирном доме произошел масштабный пожар.

Крупный пожар произошел в многоквартирном жилом доме под утро воскресенья в Каменском Днепропетровской области, на данный момент он ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в области.

Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Генерала Дубинина Заводского района города Каменского спасатели получили 14 июня в 4:00.

На месте пожарные установили, что возгорание возникло на крыше двухэтажного 3-подъездного жилого дома, в котором расположены 24 квартиры.

"Погибших и пострадавших нет, жильцы дома самостоятельно покинули помещение", - указали в ведомстве.

Из-за большой площади возгорания, а также для обеспечения подразделений ГСЧС необходимым количеством воды и для ее бесперебойной подачи к очагу огня, были направлены дополнительные силы пожарных.

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Огнем повреждена крыша дома и деревянное перекрытие 12-ти квартир, расположенных на 2-м этаже здания, на общей площади 400 кв. м.

Пожар локализован в 4:29 и ликвидирован в 8:14. К тушению пожара были привлечены 25 спасателей и 6 единиц пожарно-спасательной техники.

Как сообщалось, в "серой зоне" Луганской области спасатели тушили пожар сухой травы и лесной подстилки на площади в 10 гектаров.

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Пожар, Днепропетровская область, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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