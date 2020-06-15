Во Львовской области подростка убило молнией

В селе Подгорцы Бродовского района Лбвовской области молния убила 16-летнего подростка.

Во Львовской области молния убила 15-летнего школьника. Об этом сообщает издание "Золочев.нет" со ссылкой на полицию.

В частности, по словам начальника следственного отделения Золочевского отдела полиции Андрея Рапы, инцидент произошел 13 июня около 18 часов. В 16-летнего подростка ударила молния, когда он пас в поле скот.

В сюжете ТСН сообщается, что во время грозы, которая застала врасплох, домой не убегали, так как пасли скот. А спрятаться в поле было негде. Разряд попал прямо в парня. Его 10-летняя сестра сразу позвонила родным. Скорая приехала через несколько минут, но спасти парня не успели. Гроза началась в 17:00, говорит соседка семьи. Она как раз гнала гусей домой и встретила Николая на пастбище.

"Я до сих пор не верю, что так произошло", - говорит одноклассница Николая Алина, которая была его лучшей подругой. Он каждое утро носил в школу портфель Алины, а девушка помогала ему с учебой.

Коля закончил 9-й класс, успевал помогать по хозяйству маме и даже соседям. Одно из главных правил во время грозы – выключить мобильный телефон, потому что он служит приемником для молнии.

Если оказаться в поле – нужно выбрать наибольшее углубление и присесть. Эти правила могут спасти жизнь. Колю мама воспитывала сама, у женщины осталось четверо детей.

Как сообщалось, 28-летння женщина погибла во Львове во время бури и шквального ветра.