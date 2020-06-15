Дело Стерненко: под судом снова столкновения с полицией

У здания Шевченковского райсуда Киева, где сейчас избирают меру пресечения подозреваемому в умышленном убийстве общественному деятелю Сергею Стерненко, произошли стычки с правоохранителями.

Под стенами Шевченковского районного суда Киева, где проходит судебное заседание по избранию меры пресечения активисту Сергею Стерненко, произошли столкновения.

Так, люди под судом зажгли файеры и громко выкрикивали лозунги с требованием отпустить активиста. Также произошли потасовка и столкновения.

Кроме того, активисты бросают в сторону правоохранителей пустые бутылки из-под воды. В результате, по предварительным данным, один из активистов был задержан.

Также под зданием суда находится полиция диалога.

Фото: lb.ua

Как ранее сообщалось, сегодня в 10:00 суд продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения активисту Сергею Стерненко после перерыва, который объявили поздно вечером 12 июня.

Напомним, Стерненко вручили ходатайство про круглосуточный домашний арест.

Как сообщалось, активисту Сергею Стерненко в СБУ сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Также ранее еще ГПУ направила в СБУ уголовные производства по нападений на общественного активиста Сергея Стерненко в Одессе.

Как сообщалось, первое нападение на активиста с применением оружия произошло 1 мая 2018 года. Подозреваемый выстрелил из пистолета травматического действия в активиста неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади.

24 мая того же года на одесского активиста Сергея Стерненко совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Одного из нападавших Стерненко смертельно ранил ножом, а второй убежал.

Позже производство по нападениям на активиста Сергея Стерненко передали из Одессы в Киев для дальнейшего расследования из-за подозрений в связях между нападавшими и определенными правоохранителями.