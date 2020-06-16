Скачать
Вторник, 16.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 в Украине заболели уже более 32 тысячи: ситуация по областям
COVID-19 в Украине заболели уже более 32 тысячи: ситуация по областям
Супругу Зеленского госпитализировали с пневмонией
Супругу Зеленского госпитализировали с пневмонией
Левандовски лидирует в рейтинге на "Золотой мяч"
Левандовски лидирует в рейтинге на "Золотой мяч"
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 июня

В Одессе водителю стало плохо за рулем и он сбил пешеходов

Смотрите фото (5)
В Одессе водителю стало плохо за рулем и он сбил пешеходов
Обновлено 11:16 Сегодня Телеграф Фото: Думская
В Одессе водителю стало плохо за рулем и он потерял сознание, в результате чего произошло столкновение с другим авто и наезд на пешеходов.

В Одессе на улице Королева вчера, 15 июня, водитель автомобиля Toyota, которому стало плохо за рулем, допустил столкновение с автомобилем Daewo и сбил двух пешеходов. Об этом сообщает Думская.

"Что сделали очевидцы событий? Да они попросту попытались линчевать водителя, не разобравшись в ситуации выступили так называемыми народными мстителями", - сообщил местный житель Дмитрий Ревун в Facebook.

Медики доставили в больницу водителя автомобиля Toyota и одного пешехода. Женщина, которая находилась рядом с пострадавшим пешеходом, от медицинской помощи отказалась.

По информации патрульной полиции у 48-летнего водителя Toyota произошел инсульт, он умер в больнице.

Как сообщалось, в Ружинском районе Житомирской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего один человек погиб и еще шесть человек получили травмы. 

14 июня столице автомобиль совершил наезд на инспектора патрульной полиции, полицейская была госпитализирована.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Одесса, ДТП, Авария.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 То, что Вы заметите первым, раскроет лучшие качества Вашего характера
02 Продукты, которые повреждают печень
03 Воруют и те, и другие: "Квартал 95" ответил на обвинения "Дизель Шоу" в плагиате
04 Тревожные привычки, за которыми скрываются психические расстройства
05 "Телохранитель жены киллера" с Рейнольдсом, Хайек и Джексоном: новый постер
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украину накроют грозовые дожди: прогноз погоды на 16 июня
Украину накроют грозовые дожди: погода на 16 июня
Зеленский уволил двух послов
Зеленский уволил двух послов
Дело Гандзюк: СБУ задержала Мангера для доставки в суд
Дело Гандзюк: СБУ задержала Мангера для доставки в суд
Народная мудрость: заговоры для солнечных затмений
Народная мудрость: заговоры для солнечных затмений
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь