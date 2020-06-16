В Одессе водителю стало плохо за рулем и он сбил пешеходов

В Одессе водителю стало плохо за рулем и он потерял сознание, в результате чего произошло столкновение с другим авто и наезд на пешеходов.

В Одессе на улице Королева вчера, 15 июня, водитель автомобиля Toyota, которому стало плохо за рулем, допустил столкновение с автомобилем Daewo и сбил двух пешеходов. Об этом сообщает Думская.

"Что сделали очевидцы событий? Да они попросту попытались линчевать водителя, не разобравшись в ситуации выступили так называемыми народными мстителями", - сообщил местный житель Дмитрий Ревун в Facebook.

Медики доставили в больницу водителя автомобиля Toyota и одного пешехода. Женщина, которая находилась рядом с пострадавшим пешеходом, от медицинской помощи отказалась.

По информации патрульной полиции у 48-летнего водителя Toyota произошел инсульт, он умер в больнице.

Как сообщалось, в Ружинском районе Житомирской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего один человек погиб и еще шесть человек получили травмы.

14 июня столице автомобиль совершил наезд на инспектора патрульной полиции, полицейская была госпитализирована.