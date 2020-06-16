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На Винничине пьяная женщина сбила четырех маленьких детей

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На Винничине пьяная женщина сбила четырех маленьких детей
Обновлено 11:44 Сегодня Телеграф Фото: Полиция
15 июня в селе Слободка Калиновского района Винницкой области местная жительница, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, наехала на четырех детей.

В Винницкой области нетрезвый водитель сбила 4 малолетних детей, один из травмированных мальчиков в состоянии травматической комы находится в реанимации. Об этом сообщает полиция Винницкой области.

"15 июня в селе Слободка Калиновского района местная жительница, находясь за рулем автомобиля "ВАЗ 21103", допустила наезд на четырех детей. Нетрезвую правонарушительницу задержали в процессуальном порядке", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 21:50 на улице Руданского. 32-летняя местная жительница допустила наезд на детей, которые играли у соседского двора, при осуществлении разворота задним ходом.

Пострадавших детей 4, 6, 7 и 8 лет с травмами разной степени тяжести госпитализировали.

Самый старший мальчик с открытой черепно-мозговой травмой и политравмой находится в травматической коме.

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Во время медицинского освидетельствования установлено, что водитель была нетрезва (драгер зафиксировал 1.07 промилле алкоголя, что в 5 раз превышает допустимую норму).

По данному факту открыли производство по ч.2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжкие телесные повреждения). За такое правонарушение женщине грозит до 8 лет тюрьмы.

Как сообщалось ранее, в Одессе водителю стало плохо за рулем и он потерял сознание, в результате чего произошло столкновение с другим авто и наезд на пешеходов.

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ДТП, Винницкая область, Авария, Происшествие.

Автор:

Телеграф
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