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Новый нардеп принял присягу в Верховной Раде

Новый нардеп принял присягу в Верховной Раде
Обновлено 15:34 Сегодня Телеграф УНН Фото: vesti.ua
Сегодня, 16 июня, на пленарном заседании Верховной Рады принес присягу депутат от партии "Слуги народа" Денис Маслов.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата от политической партии "Слуга народа" Дениса Маслова. Во время пленарного заседания ВР он принес присягу перед парламентариями.

"Клянусь на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Обязуюсь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", - сказал Маслов.

Напомним, ЦИК зарегистрировала народного депутата Украины Маслова Д.В., избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

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Как сообщалось, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее партия поддерживает радикала Олега Ляшко на выборах в Верховную Раду осенью на 208 округе на Черниговщине.

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Все по теме:

Верховная Рада, Депутат, Слуга народа, Денис Маслов.

Автор:

Телеграф
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