Киевлян предупредили об опасности: на столицу надвигается гроза

В Киеве в четверг, 18 июня, синоптики прогнозируют сильные дожди с грозами. В отдельных районах Киевской области ожидается град и шквалы 15-20 м/с.

18 июня в Киеве ожидается гроза первого уровня опасности.

Об этом сообщает сайт Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные, полученные в Укргидрометцентре.

Согласно прогнозу, атмосферное явление будет кратковременным и ожидается в дневное время.

Грозе присвоен первый (желтый) уровень опасности.

Напомним, по прогнозам синоптиков 18-19 июня в западных областях Украины облачно с прояснениями; дожди (ночью местами), днем в Карпатском регионе значительные дожди, грозы; температура ночью 12-17°, днем 22-27°. На остальной территории переменная облачность; местами кратковременные дожди, грозы, лишь в восточной части без осадков; температура ночью 14-19°, днем 26-31°, на востоке страны до 34°. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с, днем, кроме восточной части, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве и Киевской области 18-19 июня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 26-31°.

Как сообщалось, в Киеве снова ухудшилось качество воздуха. В период с 9 по 15 июня зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида серы, диоксида азота, формальдегида и взвешенных веществ в воздухе.