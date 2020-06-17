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На украинско-румынской границе заработал еще один пункт пропуска

На украинско-румынской границе заработал еще один пункт пропуска
Обновлено 21:30 Сегодня Телеграф
Работа пункта пропуска "Солотвино" – "Сигету-Мармацией" на украинско-румынской границе возобновляется с 18:00 среды, 17 июня, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"По информации пограничной полиции Румынии, пропуск на территорию Румынии будет осуществляться: граждан, которые официально трудоустроены на территории Румынии и имеют подтверждающие документы (без прохождения обязательной обсервации); лиц, следующих транзитом (в течение 48 часов)", - указывается в сообщении ГПСУ.

Остальные категории прибывающих на территорию Румынии обязуются пройти обсервацию.

"Подчеркиваем, что въезд иностранцам в Украину разрешен с обязательным наличием медицинского страхования, которое предусматривает лечение COVID-19, обсервацию. Для лиц, прибывающих в Украину из стран со значительным распространением COVID-19, предусмотрена обсервация или самоизоляция с приложением "Дий вдома", - напоминают в Госпогранслужбе.

Как сообщалось, Кабмин 12 июня принял решение о возобновлении работы пунктов пропуска в аэропортах Украины, а также об обеспечении возможности пересечения границы иностранными гражданами.

Напомним,  с 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение. Министр инфраструктуры Владислав Криклий опубликовал список стран, в которые украинцы смогут вылететь с 15 июня.

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Все по теме:

Румыния, ГПСУ, Солотвино, Солотвино - Сигету Мармацией.

Автор:

Телеграф
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