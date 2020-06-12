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Украина разрешила въезд иностранцам

Украина разрешила въезд иностранцам
13:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГПСУ
Кабмин 12 июня принял решение о возобновлении работы пунктов пропуска в аэропортах Украины, а также об обеспечении возможности пересечения границы иностранными гражданами.

Решение принято на заседании Кабмина. Оно позволит возобновить работу авиации и наладить международное воздушное сообщение.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Сегодня, 12 июня, на внеочередном заседании правительства принято решение о возобновлении работы пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах Украины, а также об обеспечении возможности пересечения границы иностранными гражданами", - говорится в сообщении.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, правительство разрешило въезд для иностранцев, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находившихся на территории таких государств в течение последних 14 дней. "Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение", - отметил министр.

По его словам, такое решение является ожидаемым и неотъемлемо связанным с возобновлением международного регулярного пассажирского авиасообщения в Украине с 15 июня.

"Прерогатива в открытии границ будет оставаться для стран с развитым туристическим направлением и благоприятной эпидемиологической ситуацией. Мы постепенно открываем небо, но безопасность и защита наших граждан остаются в приоритете", - добавил Криклий.

Как сообщалось, Украина в рамках карантина с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции с 28 марта полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

В то же время с 11 мая ограничения начали постепенно смягчать. В частности, с 15 июня запланировано возобновление авиаперелетов.

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Все по теме:

Кабмин, ГПСУ, Авиасообщение, Владислав Криклий.

Автор:

Телеграф
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