Украина разрешила въезд иностранцам

Решение принято на заседании Кабмина. Оно позволит возобновить работу авиации и наладить международное воздушное сообщение.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
"Сегодня, 12 июня, на внеочередном заседании правительства принято решение о возобновлении работы пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах Украины, а также об обеспечении возможности пересечения границы иностранными гражданами", - говорится в сообщении.
По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, правительство разрешило въезд для иностранцев, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находившихся на территории таких государств в течение последних 14 дней. "Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение", - отметил министр.
По его словам, такое решение является ожидаемым и неотъемлемо связанным с возобновлением международного регулярного пассажирского авиасообщения в Украине с 15 июня.
"Прерогатива в открытии границ будет оставаться для стран с развитым туристическим направлением и благоприятной эпидемиологической ситуацией. Мы постепенно открываем небо, но безопасность и защита наших граждан остаются в приоритете", - добавил Криклий.
Как сообщалось, Украина в рамках карантина с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции с 28 марта полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.
В то же время с 11 мая ограничения начали постепенно смягчать. В частности, с 15 июня запланировано возобновление авиаперелетов.