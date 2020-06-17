Во Львовской области парень попал в реанимацию из-за укуса змеи

Во Львовской области, в Сколевском районе, парень попал в больницу из-за укуса змеи, передает Гал-инфо.
Как пишет издание, 16 июня в 20:38 к спасателям поступило сообщение, что в реанимационное отделение Сколивской центральной районной больницы поступил парень, 1999 года рождения, с диагнозом - укус змеи правой ноги.
Инцидент произошел во время отдыха на спортивной базе в селе Орявчик. Пострадавший является жителем села Старуня, Богородчанского района Ивано - Франковской области.
По данным медиков состояние пострадавшего - средней тяжести.
Как сообщалось, в Днепре змея заползла в частный дом. Женщина обнаружила пресмыкающееся в одной из комнат.