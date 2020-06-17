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Во Львовской области парень попал в реанимацию из-за укуса змеи

Во Львовской области парень попал в реанимацию из-за укуса змеи
Обновлено 22:30 Сегодня Телеграф Фото из открытых источников
В Сколевском районе Львовской области 16 июня в центральную районную больницу в результате укуса змеи попал молодой парень.

Во Львовской области, в Сколевском районе, парень попал в больницу из-за укуса змеи, передает Гал-инфо.

Как пишет издание, 16 июня в 20:38 к спасателям поступило сообщение, что в реанимационное отделение Сколивской центральной районной больницы поступил парень, 1999 года рождения, с диагнозом - укус змеи правой ноги.

Инцидент произошел во время отдыха на спортивной базе в селе Орявчик. Пострадавший является жителем села Старуня, Богородчанского района Ивано - Франковской области.

На Львовщине змеи покусали четверых человек

По данным медиков состояние пострадавшего - средней тяжести.

Как сообщалось, в Днепре змея заползла в частный дом. Женщина обнаружила пресмыкающееся в одной из комнат.

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Все по теме:

Львовская область, Змея, Происшествие.

Автор:

Телеграф
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