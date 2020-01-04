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В Днепре в дом залезла змея: вызывали спасателей

В Днепре в дом залезла змея: вызывали спасателей
11:57 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:В дом жительницы Днепра залезла змея, на помощь женщине приехали спасатели.

В Днепре змея заползла в частный дом. Женщина обнаружила пресмыкающееся в одной из комнат.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС Днепропетровской области. По прибытию к месту происшествия, специалисты ГСЧС выяснили, что пресмыкающееся залезло в помещение жилого дома.

Сотрудники аварийно-спасательного подразделения выловили змею и выпустили на волю за пределами города. К работам привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, 4 января в центре Киева произошел пожар, в результате которого пострадала машина и жилой дом. 

В Киеве столкнулись три автомобиля, один водитель погиб

Ранее сообщалось, что вечером 3 января в Тернопольской области в результате взрыва в сельском клубе пострадали 8 подростков.

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Днепр, Спасатели, Днепропетровская область, ГСЧС.
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