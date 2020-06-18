В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе 17 июня погиб матрос ВМС ВСУ Илья Струк. Он проходил службу в воинской части Мариуполя, был гранатометчиком.

Сообщается, что Струк был уроженцем села Летничье, Владимир-Волынского района. Вчера он во время боевого дежурства получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Волынская ОГА выражает соболезнования семье и близким погибшего, сообщает пресс-служба Командования ВМС ВСУ.

Кроме того, командование Военно-морских сил уточнило, что Струк был матросом и погиб во время обстрела со стороны противника.

"17 июня во время вражеского обстрела в районе операции Объединенных сил от ранений погиб наш боевой собрат - матрос Струк Илья Николаевич. Командование, весь личный состав ВМС ВСУ глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким военнослужащего", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские оккупационные войска 17 июня в течение дня трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил. Вследствие вражеского обстрела один украинский защитник погиб.

За прошедшие сутки в районе операции Объединенных сил на Донбассе террористы 14 раз открывали огонь: погиб один украинский военный, еще один был ранен, один — получил боевую травму.