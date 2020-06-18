На Закарпатье новорожденного назвали Зеленским

"Родители также предпочитали редко употребляемые имена. Среди мальчиков - Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленский.
Среди девочек - Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория", - говорится в сообщении.
Самыми распространенными именами, которыми называли ужгородцы мальчиков в 2020 году стали: Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав.
Самые распространенные женские имена: Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь.
Всего в течение 5 месяцев 2020 отделы ГРАГС Закарпатской области зарегистрировали 5398 новорожденных.
Справка. Украинцы старше 16 лет могут самостоятельно изменить имя или фамилию на желаемое. 14-летним разрешено по закону сделать это с согласия обоих или одного из родителей. При подаче заявления о перемене имени лицу, достигшему 16-летие, надо предъявить паспорт или свидетельство о рождении.