Скачать
Четверг, 18.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Рада отменила итоговую аттестацию школьников в этом году
Рада отменила итоговую аттестацию школьников в этом году
Верховная Рада отказалась лишить Вакарчука мандата
Верховная Рада отказалась лишить Вакарчука мандата
Джошуа может встретиться с Усиком перед боем с Фьюри
Джошуа может встретиться с Усиком перед боем с Фьюри
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 июня

На Закарпатье новорожденного назвали Зеленским

На Закарпатье новорожденного назвали Зеленским
14:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В Закарпатской области новорожденному мальчику дали имя Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции.

"Родители также предпочитали редко употребляемые имена. Среди мальчиков - Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленский.

Среди девочек - Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория", - говорится в сообщении.

Самыми распространенными именами, которыми называли ужгородцы мальчиков в 2020 году стали: Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав.

Самые распространенные женские имена: Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь.

Всего в течение 5 месяцев 2020 отделы ГРАГС Закарпатской области зарегистрировали 5398 новорожденных.

Справка. Украинцы старше 16 лет могут самостоятельно изменить имя или фамилию на желаемое. 14-летним разрешено по закону сделать это с согласия обоих или одного из родителей. При подаче заявления о перемене имени лицу, достигшему 16-летие, надо предъявить паспорт или свидетельство о рождении.

Недавно в Украине разрешили изменять и отчество.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Закарпатская область, Минюст, Зеленский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чем опасен недосып и сколько нужно спать
02 Домашние средства для отекших ступней
03 "Не делайте так, пожалуйста": Андре Тан рассказал о 6 "фэйлах" в летних образах
04 В Украине новый антирекорд по коронавирусу: за сутки более 800 больных
05 Первая партия американских ракет Javelin прибыла в Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Верховная Рада отклонила обновленную программу действий Кабмина
Верховная Рада отклонила обновленную программу действий Кабмина
На Донбассе 17 июня погиб матрос ВМС ВСУ
На Донбассе 17 июня погиб матрос ВМС ВСУ
Президент учредил в Украине День фермера
Президент учредил в Украине День фермера
Melovin сообщил о краже и вымогательстве
Melovin сообщил о краже и вымогательстве
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь