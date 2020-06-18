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В ОБСЕ рассказали, сколько человек погибло на Донбассе с начала года

В ОБСЕ рассказали, сколько человек погибло на Донбассе с начала года
17:43 Сегодня Телеграф
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ выяснили, что за пять месяцев на Донбассе погибли шестеро гражданских, еще 42 ранены.

В течение первых пяти месяцев 2020 года в зоне конфликта на востоке Украины погибли 6 гражданских лиц, еще 42 получили ранения.

Об этом со ссылкой на данные Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ проинформировал постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 18 июня.

"В течение первых 5 месяцев 2020 года СММ зарегистрировала более 91 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе, 48 жертв среди гражданского населения, включая шесть погибших, а также повреждения 90 гражданских объектов, включая действующие учебные заведения, дома, квартиры и магазины, а также объекты электрогазовой инфраструктуры", - заявил он.

Война на Донбассе: один военный погиб, двое пострадали

Кроме того, еще десятки сообщений о гражданских жертвах и повреждениях объектов находятся на стадии подтверждения, как отмечается в еженедельном отчете миссии ОБСЕ от 10 июня.

"Украинские военные продолжают защищать свою землю от незаконных вооруженных формирований, которыми руководит, и которые вооружает и финансирует Россия. Только на прошлой неделе один украинский военнослужащий погиб, еще 11 получили ранения на линии соприкосновения, на фоне увеличения количества нарушений режима прекращения огня на 90%, как это было зафиксировано СММ. Все это - прямые результаты начатого Россией конфликта, который длится уже более 6 лет", - заявил Цимбалюк.

Глава украинской миссии при ОБСЕ подчеркнул, что Украина не хочет ни дня продолжение этой войны на Донбассе: "Украина не начинала эту войну. Мы не хотим ни единого дня ее продолжения. Мы делаем все возможное, чтобы остановить эту войну мирным политико-дипломатическим путем, но, конечно, без нарушения таких "красных линий", как суверенитет и территориальная целостность Украины", - заявил он.

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По словам дипломата, Украина активно ищет пути мирного урегулирования в рамках Нормандского формата и Минского процесса, в том числе путем усиления своего представительства в Трехсторонней контактной группе. Зато Россия продолжает уклоняться от своей ответственности как участника конфликта, прикрываясь своими марионетками на Донбассе и выдвигая требования, которые не могут быть выполнены, чтобы потом обвинить в этом Украину.

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ОБСЕ, Донбасс, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
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