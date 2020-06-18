Скачать
Четверг, 18.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коболев рассекретил, куда собирается расширяться "Нафтогаз"
Коболев рассекретил, куда собирается расширяться "Нафтогаз"
Порошенко - Зеленскому: Вас никто не боится
Порошенко - Зеленскому: Вас никто не боится
Джошуа может встретиться с Усиком перед боем с Фьюри
Джошуа может встретиться с Усиком перед боем с Фьюри
Warner Bros. проведет бесплатный 24-часовой онлайн-фестиваль DC FanDome
Warner Bros. проведен эксклюзивный фестиваль DC FanDome

В Украине за 5 месяцев уменьшилось число ДТП

В Украине за 5 месяцев уменьшилось число ДТП
19:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com
В Нацполиции посчитали, что количество ДТП в Украине с начала года снизилось на 3,7%.

Национальная полиция Украины в январе-мае 2020 года зарегистрировала 58 тыс. ДТП, что на 3,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщается на официальной странице Моторного (транспортного) страхового бюро Украины в соцсети Facebook.

Как отмечается в сообщении, в зарегистрированных ДТП травмировано было более 8,8 тыс. чел., что на 4,2% больше, чем в январе-мае 2019 года, число погибших составляет 1,2 чел. (+ 14,3%), травмированных - почти 11 тыс. (+ 4,3%).

В Запорожье произошло лобовое ДТП: погибли два человека, одна из машин загорелась

Как известно, с 1 июня 2020 года в Киеве и Киевской области 50 камер автоматической фиксации фиксируют нарушения скоростного режима на дорогах. Они б ориентированы на выявление нарушителей скоростного режима, которые будут привлекаться к ответственности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чем опасен недосып и сколько нужно спать
02 В Украине новый антирекорд по коронавирусу: за сутки более 800 больных
03 "Не делайте так, пожалуйста": Андре Тан рассказал о 6 "фэйлах" в летних образах
04 Домашние средства для отекших ступней
05 Первая партия американских ракет Javelin прибыла в Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Офисе президента рассказали о состоянии здоровья Зеленской, которая болеет коронавирусом
В Офиса президента рассказали о состоянии здоровья Зеленской
В Украине за 5 месяцев уменьшилось число ДТП
В Украине за 5 месяцев уменьшилось число ДТП
Президент учредил в Украине День фермера
Президент учредил в Украине День фермера
В Британии в возрасте 103 лет умерла легендарная исполнительница
В Британии в возрасте 103 лет умерла легендарная исполнительница
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь