Обстрелы на Донбассе: боевики запустили по Павлополю неуправляемые авиационные ракеты

Сегодня в окрестностях Павлополя, что в Донецкой области, неподалеку жилых домов и позиций украинских военнослужащих, обнаружили две неуправляемые авиационные ракеты С-8, передает пресс-центр ООС.

Как сообщили в пресс-центре, поскольку ракеты являются неуправляемыми, очевидным является тот факт, что оккупанты целились непосредственно в направлении населенного пункта. Такими действиями захватчики еще раз продемонстрировали свое циничное отношение к местному населению и сознательно подвергли мирных граждан опасности.

"К счастью ракеты не сработали, ударившись о землю, боевые головки отломались. Мы быстро среагировали и уничтожили ее", - сообщил инженер Сергей.

В сообщении отметили, что "захватчики в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей Донбасса".

Напомним, сегодня боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.