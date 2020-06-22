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Во Львовской области установили новый антирекорд: за сутки коронавирус выявили у 200 человек

Во Львовской области установили новый антирекорд: за сутки коронавирус выявили у 200 человек
Обновлено 09:52 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
За прошедшие сутки во Львовской области зафиксировали рекордное число новых случаев заражения коронавирусом: инфекцию диагностировали у 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

На утреннем брифинге 22 июня глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что он прибыл на Львовщину, чтобы самостоятельно разобраться и принять решения по улучшению ситуации по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки лабораторные центры провели 736 ПЦР-анализов из которых 200 — позитивные.

Всего во Львовской области коронавирусом заразились 3980 человек, 674 выздоровели и 114 умерли.

В больницах находится 205 человек, из них в реанимации — семь человек, на аппарате ИВЛ — один человек.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро воскресенья, 21 июня, выявлено 735 новых случаев инфицирования коронавирусом, 8 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, 103 выздоровели, сейчас болеет 19 049 человек.

Кабмин решил продлить карантин в Украине до 31 июля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.

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Все по теме:

Львовская область, Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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