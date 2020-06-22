COVID-19: во Львове коронавирус подозревают у 11 учителей, которых должны привлечь к ВНО

Руководитель Львовского городского управления здравоохранения Владимир Зуб сообщил, что во Львове методом ИФА протестовали 599 педагогов, которые будут привлечены к проведению ВНО во Львове.

У 11 из них обнаружили иммуноглобулин М.

"Это не означает, что у этих учителей есть болезнь, но это означает, что им обязательно необходимо сдать тест ПЦР, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрение", - пояснил Владимир Зуб в эфире "Люкс ФМ".

Как сообщалось, ИФА-тестирование позволяет узнать, человек уже болел коронавирусом, или, возможно, болеет сейчас и имеет соответствующие антитела к нему.

Если во время этого тестирования у человека обнаруживают иммуноглобулины М, это может свидетельствовать об острой фазе заболевания, если иммуноглобулины G - это может свидетельствовать, что человек уже переболел и имеет антитела к коронавирусу.

Как сообщалось, в столице тоже обнаружили новые случаи заболевания коронавирусом среди учителей.

Напомним, что в Украине анонсировали массовое ИФА-тестирование, поскольку, по оценкам главного санитарного врача, у нас может быть более 130 тыс. инфицированных коронавирусом.

Заметим, что кроме медиков, ИФА-тестирование на COVID-19 в различных регионах Украины сейчас проходят пациенты перед плановыми операциями, педагоги, полицейские, пограничники. Также, к соответствующему скринингу готовятся и призывники ВСУ.