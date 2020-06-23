Эпидемия COVID-19: На ЧАЭС подтвержден случай коронавируса

Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.
"23 июня 2020 среди персонала ГСП ЧАЭС обнаружен работник с подтвержденным случаем респираторного заболевания COVID-19", – сказано в сообщении Госагентства на странице в Фейсбук во вторник вечером.
В информации подчеркивается, что в связи с очередным отпуском больной находился последний раз в ГСП ЧАЭС 9 июня.
"Работник направлен на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача", – уточнили в Госагентстве.
Кроме того сообщается, что среди персонала ЧАЭС обнаружена одно контактное лицо с подозрением на коронавирусную инфекцию, которое также находится на самоизоляции под наблюдением врача.