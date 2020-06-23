Коронавирус во Львове: в городе усилят меры по дезинфекции

В связи с увеличение количества инфицированных коронавирусом, во Львове продолжают ежедневные мероприятия по дезинфекции подъездов, общественного транспорта, мойки дорог и тротуаров, и детских площадок, передает "Гал-инфо".

По словам Ирины Маруняк, заместителя городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, усилится работа мониторинговых групп по проверке соблюдения условий карантина. Так с сегодняшнего дня начали работать мониторинговые группы в электротранспорте, а завтра такие группы будут проверять еще и автобусы.

"В связи с увеличением количества инфицированных коронавирусом, городской штаб принял решение об усилении карантинных мероприятий. Так, относительно жилых домов, то должно быть ежедневное мытье лестничных клеток, лифтов, перил, проведение полной дезинфекции в подъездах. Коммунальные службы должны обеспечить мытье тротуаров у домов дезинфицирующими средствами, восстановить работу пылесосов и водовозок, в зависимости от погоды. Пылесосы и водовозки должны работать днем и ночью. Также будет проводиться мытье и дезинфекция детских площадок", - рассказывает Маруняк.

По ее словам, соблюдение карантинных мероприятий будут проверять мониторинговые группы, созданные при районных администрациях.

"Сейчас мониторинговые группы работают в две смены - с 09.00 до 22.00. Они обходят и проверяют все объекты, которые работают, - учреждения торговли, летние площадки по соблюдению условий карантина. Прежде проверяют, чтобы посетители были в масках, чтобы была соблюдена дистанция. Также, чтобы продавцы и работники заведения соблюдали правила, и в заведении были дезинфицирующие средства. Если заведение не придерживается предусмотренных требований, то ему выдается предупреждение. Однако, если нарушение существенное, и несет опасность для посетителей, тогда совместно с работниками полиции на заведение составляется протокол, или его закрывают. Так, с марта мы закрыли 8 объектов из-за несоблюдения карантинных мероприятий. И когда все недостатки ликвидируют, то этот объект возобновляет работу. Однако его работу продолжают тщательно контролировать", - продолжает заместитель мэра.

Уже начали работать мониторинговые группы ЛКП "Львовэлектротранс", которые проверяют соблюдение правил карантина пассажирами электротранспорта.

"Эти группы работают в трамваях и троллейбусах, и проверяют, заходят ли пассажиры в транспорт в масках, проверяют, чтобы не было стоящих пассажиров, а только сидячие. С завтрашнего дня хотим организовать такие группы в автобусах. Отмечу, что дезинфекция и мытье транспорта продолжает проводится ежедневно. Единственное замечание, что жители, которые пользуются нашим транспортом, ездят без масок и подвергают опасности людей, которые находятся рядом. Так, благодаря работе мониторинговых групп, будем иметь всю информацию по транспорту, по заведениях торговли и др. Эта информация направляется на штаб, анализируется, и принимаются соответствующие административные решения.

Люди расслабились и думают, что опасность миновала. Но, к сожалению, количество больных растет. Поэтому, насколько мы будем придерживаться противоэпидемических мероприятий, чтобы сделать невозможным рост заболеваемости, зависит от нас с вами. Поэтому, просьба к жителям четко соблюдать все меры, предусмотренные действующим законодательством, комиссией ТЭБ и ЧС и принятые штабом Львовского городского совета", - подытожила Маруняк.