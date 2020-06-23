Скачать
Вторник, 23.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Минздраве опровергли миф о коронавирусе
В Минздраве опровергли миф о коронавирусе
Возможно усиление карантина: в Минздраве назвали области
Возможно усиление карантина: в Минздраве назвали области
В ПСЖ сообщили, что три футболисты клуба переболели коронавирусом
В ПСЖ сообщили, что три футболисты клуба переболели коронавирусом
Какие Ваши сильные стороны: психологический тест
Какие Ваши сильные стороны: психологический тест

Коронавирус во Львове: в городе усилят меры по дезинфекции

Коронавирус во Львове: в городе усилят меры по дезинфекции
Обновлено 23:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: Львовский горсовет
В связи с увеличение количества инфицированных коронавирусом, во Львове продолжают ежедневные мероприятия по дезинфекции подъездов, общественного транспорта, мойки дорог и тротуаров, и детских площадок, передает "Гал-инфо".

По словам Ирины Маруняк, заместителя городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, усилится работа мониторинговых групп по проверке соблюдения условий карантина. Так с сегодняшнего дня начали работать мониторинговые группы в электротранспорте, а завтра такие группы будут проверять еще и автобусы.

"В связи с увеличением количества инфицированных коронавирусом, городской штаб принял решение об усилении карантинных мероприятий. Так, относительно жилых домов, то должно быть ежедневное мытье лестничных клеток, лифтов, перил, проведение полной дезинфекции в подъездах. Коммунальные службы должны обеспечить мытье тротуаров у домов дезинфицирующими средствами, восстановить работу пылесосов и водовозок, в зависимости от погоды. Пылесосы и водовозки должны работать днем и ночью. Также будет проводиться мытье и дезинфекция детских площадок", - рассказывает Маруняк.

По ее словам, соблюдение карантинных мероприятий будут проверять мониторинговые группы, созданные при районных администрациях.

"Сейчас мониторинговые группы работают в две смены - с 09.00 до 22.00. Они обходят и проверяют все объекты, которые работают, - учреждения торговли, летние площадки по соблюдению условий карантина. Прежде проверяют, чтобы посетители были в масках, чтобы была соблюдена дистанция. Также, чтобы продавцы и работники заведения соблюдали правила, и в заведении были дезинфицирующие средства. Если заведение не придерживается предусмотренных требований, то ему выдается предупреждение. Однако, если нарушение существенное, и несет опасность для посетителей, тогда совместно с работниками полиции на заведение составляется протокол, или его закрывают. Так, с марта мы закрыли 8 объектов из-за несоблюдения карантинных мероприятий. И когда все недостатки ликвидируют, то этот объект возобновляет работу. Однако его работу продолжают тщательно контролировать", - продолжает заместитель мэра.

Уже начали работать мониторинговые группы ЛКП "Львовэлектротранс", которые проверяют соблюдение правил карантина пассажирами электротранспорта.

"Эти группы работают в трамваях и троллейбусах, и проверяют, заходят ли пассажиры в транспорт в масках, проверяют, чтобы не было стоящих пассажиров, а только сидячие. С завтрашнего дня хотим организовать такие группы в автобусах. Отмечу, что дезинфекция и мытье транспорта продолжает проводится ежедневно. Единственное замечание, что жители, которые пользуются нашим транспортом, ездят без масок и подвергают опасности людей, которые находятся рядом. Так, благодаря работе мониторинговых групп, будем иметь всю информацию по транспорту, по заведениях торговли и др. Эта информация направляется на штаб, анализируется, и принимаются соответствующие административные решения.

Эпидемия COVID-19: На ЧАЭС подтвержден случай коронавируса

Люди расслабились и думают, что опасность миновала. Но, к сожалению, количество больных растет. Поэтому, насколько мы будем придерживаться противоэпидемических мероприятий, чтобы сделать невозможным рост заболеваемости, зависит от нас с вами. Поэтому, просьба к жителям четко соблюдать все меры, предусмотренные действующим законодательством, комиссией ТЭБ и ЧС и принятые штабом Львовского городского совета", - подытожила Маруняк.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Львов, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Напитки, которые нужно пить перед сном, чтобы похудеть
02 Неприятный запах изо рта по утрам: как избавиться раз и навсегда
03 В ЧЕСНО рассказали, кто является крупнейшим донором "Партии Шария"
04 Количество заболевших COVID-19 выросло в 16 областях Украины: карта эпидемии
05 "Роковуха": Оля Полякова отстригла свои роскошные волосы и сделала ирокез (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ПФУ: С начала месяца выплатили 93,3% пенсий
ПФУ: С начала месяца выплатили 93,3% пенсий
В Одессе ГБР пришло с обыском в местную мэрию
В Одессе ГБР пришло с обыском в местную мэрию
Эпидемия COVID-19: На ЧАЭС подтвержден случай коронавируса
Эпидемия COVID-19: На ЧАЭС подтвержден случай коронавируса
&quot;Это ужасный конец&quot;: Элизабет Херли отреагировала на самоубийство экс-бойфренда
"Это ужасный конец": Элизабет Херли отреагировала на самоубийство экс-бойфренда
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь