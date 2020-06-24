Встреча с нардепом "СН" в Ровненской области закончилась дракой между "Нацкорпусом" и сторонниками Кивы

В городе Березном Ровенской области во время встречи народного депутата от "Слуги народа" Сергея Литвиненко с избирателями произошли столкновения между представителями партии "Национальный корпус", правоохранителями и соратниками нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы. От взрыва пиротехнического средства пострадал начальник управления патрульной полиции Ровенской области.

Примерно 130 человек пришли на акцию на площади Независимости города около 14 часов.

Националисты собрались требовать объяснений от Литвиненко касательно его слов о необходимости принятия закона о особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Полиция указывает, что около 16 часов участники акции начали догонять нардепа после его отъезда. В защиту Литвиненко стали его сторонники, говорят правоохранители. Тогда и начались столкновения.

В это время неизвестный бросил в толпу пиротехническое изделие. Отбить ногой его пытался начальник управления патрульной полиции Ровенской области. В результате взрыва полицейский получил телесные повреждения. Сейчас он находится в больнице Ровно.

Отмечается, что полиция даже применила спецустройство, чтобы прекратить столкновения.

"В результате нескольких предупредительных выстрелов никто не пострадал", – отметили в ведомстве.

Как отмечают в "Нацкорпусе", в город, кроме Литвиненко, приехал нардеп от Оппозиционной платформы "За жизнь" Илья Кива с представлением своей организации "Патриоты –За жизнь". Туда же он, по их словам, привез около 60 "титушек", которые также присоединились к столкновениям.

Националисты утверждают, что Литвиненко прятался за спинами завезенных Кивой "титушек", которых выстроил перед стенами здания. Между ними и "Нацкорпусом" разместились правоохранители.

По версии "Нацкорпуса", когда нардеп уезжал с места встречи, "неравнодушные граждане" начали догонять его, чтобы он объяснил свои заявления. Тогда же на них напали "титушки Кивы.

В сообщении оппонентов Литвиненко говорится, что пиротехническим устройством была петарда, которую бросили с окна одного из автомобилей так называемых "киевских решал".

"После этого спецназовцы начали бить и задерживать именно наших активистов", – отмечают националисты.

Соратники Белецкого обвиняют полицию в отсутствии реагирования на избиение патриотов "ватниками", хотя позже те все же вмешались.

Литвиненко отреагировал на события на своей странице в facebook. Он считает, что "радикалы совершили грубую провокацию". Нардеп утверждает, что его слова об особом статусе ОРДЛО перекрутили и вырвали из контекста.

В то же время Литвиненко поблагодарил полицию за профессиональную работу, а организации Кивы за то, что те "случайно оказались рядом и поддержали меня, выступив против агрессивно настроенных радикалов". Нардеп обещает обратиться в полицию с требованием наказать всех криминальных радикалов.

В результате столкновений полиция задержала 15 участников акции и изъяла пять транспортных средств. Задержанных доставили в местное отделение полиции для установления личных данных и предоставления объяснений.

По факту событий в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье хулиганство.

"Также открыто уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений работнику правоохранительного органа по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины", – подытожили в полиции.