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В Ровенской области выявили 66 новых случаев коронавируса, всего 3155

В Ровенской области выявили 66 новых случаев коронавируса, всего 3155
Обновлено 07:35 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
По состоянию на вечер 23 июня на Ровенщине подтверждено 66 новых случаев заболевания COVID-19. Власти области сообщили, что возраст больных составил от 1 до 82 лет.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.

“По состоянию на вечер 23 июня на Ровенщине подтверждено 66 новых случаев заболевания COVID-19”, — написал он.

“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 3155 случаев заболевания коронавирусной болезнью. Из-за осложнений вызванных COVID-19 61 случай — летальный”, — написал Коваль.

Он добавил, что болезнь уже преодолели 1582 жителя области. За вторник выписаны еще 32 человека из Березновского, Костопольского, Гощанского, Острожского, Ровенского районов и г. Ровно.

“На проверке в лабораториях области находится 615 образцов”, — резюмировал глава ОГА.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 38 074 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1035 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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Все по теме:

Ровенская область, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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