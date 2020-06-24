Скачать
Среда, 24.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине более 39 тысяч человек заразились COVID-19: динамика эпидемии по регионам
В Украине более 39 тысяч человек заразились COVID-19: динамика эпидемии по регионам
ВСУ получили от США партию новейших "джавелинов"
ВСУ получили от США партию новейших "джавелинов"
Сегодня определится соперник Динамо в финале Кубка Украины
Сегодня определится соперник Динамо в финале Кубка Украины
День Варнавы: народные приметы и запреты 24 июня
День Варнавы: народные приметы и запреты 24 июня

Мощный паводок затопил горнолыжный курорт Буковель: видео

Мощный паводок затопил горнолыжный курорт Буковель: видео
Обновлено 09:38 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Из-за непогоды в Ивано-Франковской области перекрыли движение на дорогах государственного значения. Затопило горнолыжный курорт Буковель.

В Ивано-Франковской области мощный паводок привел к затоплению десятков населенных пунктов. В частности, "поплыл" горнолыжный курорт Буковель.

Telegram-бот полиции Ивано-Франковщины тем временем сообщает, что сегодня из-за непогоды и поднятия уровня воды в реках было перекрыто движение на дорогах государственного значения.

Так, на Верховинщине произошел сдвиг верхнего слоя почвы в селе Буковец. Вследствие этого дорога государственного значения Р-24 "Татаров - Каменец-Подольский" перекрыто полностью. В то же время, из-за поднятия воды в городе Галич перекрыто движение на автомобильном мосту через Днестр на трассе Н-09 "Львов-Ивано-Франковск".

Дожди не отступают: в Украине прогнозируют грозы и шквальный ветер, на западе - сильные ливни

Напомним, в результате осложнения погодных условий в западных областях Украины подтоплены 197 населенных пунктов. В Ивано-Франковской области погибли три человека.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ивано-Франковская область, Наводнения, Буковель, Паводок.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Любимый летний салат оказался опасен: чем вредно сочетание огурцов и помидоров
02 Корниенко отреагировал на запись разговора с Арахамией и рассказал об отношениях внутри фракции
03 Майк Тайсон показал свою скорость (Видео)
04 Разумков: Пока рано говорить о повышении зарплат депутатам
05 Разумков: в Раде COVID-19 переболело 15-17 нардепов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Премьер Шмыгаль летит на Прикарпатье из-за наводнений
Премьер Шмыгаль летит на Прикарпатье из-за наводнений
В Украине за сутки почти тысяча новых инфицированных COVID-19
В Украине за сутки почти тысяча новых больных COVID-19
Болтон: Трамп пытался использовать власти Украины
Болтон: Трамп пытался использовать власти Украины
Эмили Ратаковски вернулась к старому образу (Фото)
Эмили Ратаковски вернулась к старому образу (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь