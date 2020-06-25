В Днепре столкнулись грузовик с песком и Mercedes с пчелами, среди погибших ребенок

В Днепре на Байкальской столкнулись DAF с песком и Mercedes с пчелиными ульями: один человек погиб на месте, ребенка забрала скорая, но он скончался в больнице.

В Днепре в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и грузовика погиб мужчина и пострадали двое детей, позже мальчик 2006 года рождения скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Сообщение о ДТП на перекрестке проспекта Слободского и улицы Байкальской Индустриального района города Днепр спасатели получили в 4:16 25 июня.

На месте предварительно установлено, что произошло столкновение двух автомобилей, а именно: Mercedes-Benz Vito, который перевозил ульи с пчелами, и грузовика DAF, загруженного песком. Во время столкновения грузовик перевернулся на бок и перегородил проезжую часть улицы.

"В результате столкновения на месте погиб водитель микроавтобуса, мужчина, 1969 года рождения, и пострадали два мальчика 2006 и 2007 годов рождения. Пострадавших детей с различными травмами госпитализировалм в областную детскую клиническую больницу и в городскую клиническую больницу № 6. Позже при сверке с врачами установлено, что мальчик 2006 года рождения скончался в больнице", - сообщили в ГСЧС.

На месте спасатели убрали с проезжей части дороги горюче-смазочные материалы. Также собрали рой пчел в полиэтиленовые мешки, вывезли за пределы города и выпустили в окружающую среду.

Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

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