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Четверг, 25.06.2020
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Регионы с наибольшим числом заражений COVID-19: карта эпидемии

Регионы с наибольшим числом заражений COVID-19: карта эпидемии
Обновлено 10:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук
В Украине за сутки наибольшее количество заболевших COVID-19 зафиксировано во Львовской и Одесской областях, новых случаев не было только в двух областях - Херсонской и Луганской.

В Украине за прошедшие сутки количество выявленных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 выросло в 17 областях, в Херсонской и Луганской областях не подтвердили новых случаев COVID-19.

Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в четверг утром, за минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано во Львовской области (204), Одесской (95), Киев (85), Закарпатская область (85), Ровенская область (84).

Всего за прошедшие сутки:

  • в Винницкой области подтверждены 30 новых случаев заболевания COVID-19, умерших за минувшие сутки нет, 34 выздоровели, сейчас в области болеет 634 человек (на 4 меньше за сутки);
  • в Волынской области подтверждено 69 новых случаев COVID-19, сейчас в области болеют 1 362 человека (на 69 больше за сутки);
  • в Днепропетровской области за сутки 9 новых случаев заболевания и 41 - выздоровления, сейчас болеет 153 человек (на 32 меньше за сутки);
  • в Донецкой области за сутки 23 новых случая заболевания, случаев смерти не выявлено, 5 человек выздоровели, сейчас в области болеет 241 человека (на 18 больше за сутки);
  • в Житомирской области 33 новых случаев заболевания за сутки, 2 случая смерти и 7 - выздоровления, всего болеет 623 человека (на 24 больше за сутки);
  • в Закарпатской области 85 новых случаев заражения за сутки, 5 человек скончались, сейчас болеет 1 520 человек (на 80 больше за сутки);
  • в Запорожской области 2 новых случая заболевания за сутки, 4 выздоровления, сейчас в области болеет 143 человек (на 2 меньше за сутки);
  • в Ивано-Франковской области 47 новых случаев заболевания за сутки, 1 – смерти, всего в области болеет 990 человек (на 46 больше за сутки);
  • в Киеве 85 новых случаев заболевания за сутки, 33 человека выздоровели, всего болеет 3 039 человек (на 52 больше за сутки);
  • в Киевской области 41 новый случай заболевания за сутки, 1 человек умер, 38 человек выздоровели, сейчас в области болеет 1 140 человек (на 2 больше за сутки);
  • в Кировоградской области 2 новых случая заболевания, 1 - выздоровления, сейчас в области болеет 81 человек (на 1 больше за сутки);
  • в Луганской области за сутки новых случае заболевания, смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас в области болеет 21 человек (как и сутки ранее);
  • во Львовской области за сутки подтверждены 204 новых случаев заражения COVID-19, 3 случая смерти, 12 человек выздоровели, всего в области болеет 3 792 человека (на 189 больше за сутки);
  • в Николаевской области 9 новых случаев заболевания COVID-19, 2 случая выздоровления, всего в области болеет 95 человек (на 7 больше за сутки);
  • в Одесской области 95 новых случаев заболевания за сутки, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, всего в области болеет 875 человек (на 95 больше за сутки);
  • в Полтавской области 1 новый случая заболевания, 4 - выздоровления за сутки, всего в области болеет 21 человека (на 3 меньше за сутки);
  • в Ровенской области 84 новых случаев заболевания за сутки, 3 человека умерли и 41 человек выздоровел, всего в области болеет 1 561 человек (на 40 больше за сутки);
  • в Сумской области 5 новых случаев заболевания за сутки и 9 – выздоровления, всего в области болеет 77 человек (на 4 меньше за сутки);
  • в Тернопольской области 29 новых случаев заболевания за сутки, 8 человек выздоровели, всего в области болеют 686 человек (на 21 больше за сутки);
  • в Харьковской области 56 новых случаев заболевания за сутки, 45 человек выздоровели, всего в области болеет 899 человек (на 11 больше за сутки);
  • в Херсонской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления не зафиксировано. Всего в области болеют 10 человек;
  • в Хмельницкой области 18 новых случаев заболевания за сутки, 12 человек выздоровели, всего в области болеет 115 человек (на 6 больше за сутки);
  • в Черкасской области 2 новых случая заболевания и 5 - выздоровления за сутки, всего в области болеют 163 человека (на 3 меньше за сутки);
  • в Черновицкой области 53 новых случая заболевания, 1 – смерти, 48 человек выздоровели. Всего в области болеют 2 591 человек (на 4 больше за сутки);
  • в Черниговской области 12 новых случаев заболевания. Всего в области болеют 351 человек (на 12 больше за сутки).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга выявлено 994 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки, 349 человек из числа ранее заболевших COVID-19 выздоровели, 16 умерли.

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Все по теме:

Минздрав, Эпидемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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