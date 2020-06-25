В Одесской области всплеск заболеваемости COVID-19: за сутки 95 случаев

В Одесской области за последнюю неделю количество новых случаев COVID-19 увеличилось вдвое, ежедневно лаборатория подтверждала диагноз в более 30 пациентов, а за минувшие сутки антирекорд 95 новых случаев.

В Одесской области антирекорд - 95 новых случаев COVID-19, отмечает глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

"Такой тревожный антирекорд, на 10% больше чем пик заболеваемости, который был в начале мая, зафиксировал ГУ "Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины", - сказал Куцый, которого цитирует пресс-служба Одесской ОГА.

По его словам подавляющее большинство случаев - 39 - зафиксировано в Болградском районе, кроме того в Одессе (15), Измаильском (16), Овидиопольском (6)районах.

Общее количество подтвержденных случаев составляет 1466, "активных" - 50%.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга выявлено 994 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки, 349 человек из числа ранее заболевших COVID-19 выздоровели, 16 умерли.