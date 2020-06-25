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Непогода на Прикарпатье: железнодорожное сообщение понемногу восстанавливается

Непогода на Прикарпатье: железнодорожное сообщение понемногу восстанавливается
15:40 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Укрзализныця заканчивает работы по восстановлению закрытых из-за паводка участков и запускает первые пригородные поезда на Прикарпатье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня, 25 июня 2020 года, железнодорожники закончат работы по восстановлению закрытых из-за непогоды участков и запустят первые пригородные поезда. В частности, в 20:16 отправится в рейс поезд Коломыя - Снятин. Завтра восстановит следования поезд Ивано-Франковск - Яремче. В течение нескольких дней путейщики Укрзализныци проводят активные восстановительные работы на участках пути, которые были закрыты в результате масштабных паводков на Прикарпатье", - говорится в сообщении

Указано, что в целом было зафиксировано повреждение 14 участков инфраструктуры. По состоянию на утро 25 июня, последствия непогоды ликвидированы на 9 участках. Основные работы проводились в районе рек Днестровско-Прутского бассейна, где из-за продолжительных осадков были повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры.

Сейчас восстановительные работы завершены на перегонах Делятин - Яремче, Яремче - Микуличин, Долина - Выгода. Продолжаются работы на перегонах Микуличин - Ворохта, Бурштын - Галич, Калуш - Бочаров и Заболотив - Видинев. В общем железнодорожники расчистили более 300 куб. м селей и восстановили более 900 куб. м насыпей и балластной призмы.

Укрзализныця восстанавливает железнодорожное сообщение со Львовом

"По предварительным прогнозам, последний перегон будет открыт для движения поездов сегодня в 22:00. Также путевые работники проводят внеплановые осмотры и обходы для выявления повреждений и их оперативного устранения", - добавили в пресс-службе.

Ранее Укрзализныця из-за чрезвычайной ситуации на Прикарпатье отменила курсирование 7 поездов.

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Укрзализныця, Прикарпатье, Непогода.

Автор:

Телеграф
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