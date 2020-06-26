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Минздрав готовится к возможным вспышкам кишечной инфекции на западе Украины

Минздрав готовится к возможным вспышкам кишечной инфекции на западе Украины
Обновлено 08:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав готовится к возможным вспышкам кишечной инфекции в подтопленных районах на западе Украины.

Ситуация с медучреждениями в районах, пострадавших от наводнения на западе страны, стабильная, эвакуация не требуется, но возможны вспышки кишечной инфекции, отмечает министр здравоохранения Максим Степанов.

В четверг вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", отвечая на вопрос о том, готово ли министерство к возможным вспышкам COVID-19 в затопленных районах, поскольку в настоящее время много контактов в связи с проведением спасательных работ, министр сказал: "Конечно, кроме COVID-19 мы видим по той статистике, которая была раньше, и готовимся ко вспышкам и кишечной инфекции. Потому что это вода, и такое возможно".

"Мы всегда готовим систему сразу после того, как это происходит (наводнения)",- добавил он.

Говоря о ситуации в подтопленной больнице города Галич (Ивано-Франковская область), где находятся на лечении пациенты с COVID-19 и возможной эвакуации, министр сказал: "Действительно, в больнице Галича было затоплено подвальное помещение, и мы начали готовиться к возможной эвакуации… были эвакуированы только три женщины-роженицы, остальных не эвакуировали, ситуация полностью контролируемая".

В Укравтодоре сообщили о ситуации на дорогах в западной Украине

По словам министра, в этой больнице находится 9 пациентов с коронавирусным заболеванием. "Эвакуация на данный момент не требуется", - отметил Степанов.

По словам главы Минздрава, всего в результате наводнения 11 учреждений охраны здоровья были подтоплены, но "там ситуация полностью контролируемая".

В целом же, как отметил Степанов, обращений в медучреждения о размещении людей, пострадавших от наводнения, не поступало.

Как сообщалось, на западе Украины в результате сильных дождей вышли из берегов реки, прорвало дамбы, многие населенные пункты оказались под водой.

На утро 25 июня, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях подтоплено 285 населенных пунктов, разрушено 117 км автодорог (большинство на Прикарпатье).

На Прикарпатье за два дня выпало более двух месячных норм осадков. такого не было два десятилентия.

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Минздрав, Кишечная инфекция, Максим Степанов.

Автор:

Телеграф
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