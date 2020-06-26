Наводнения в Украине: в каких реках ожидать повышения уровня воды

Украину накрыли сильные наводнения, однако уровень воды в горных реках понемногу начал спадать. С 26 по 28 июня высокую воду можно ожидать не только в бассейнах Днестра и Тисы, но и в бассейне Припяти.

Украинцев предупреждают о повышении уровня воды с 26 по 29 июня, в частности, на реках бассейна Припяти, а также на Буковине, в Винницкой и Одесской областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 26-28 июня на реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды на 0,1-0,7 м над уровнями на 8:00 24 июня. Местами дальнейшее затопление заводей, достижение отметки начального затопления пастбищ, сенокосов возле пгт Любешов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 26 июня, в результате прохождения паводковой волны, на реке Тиса ожидаются повышение уровней воды возле Чопа на 1,2-1,7м над уровнями на 8:00 25 июня, с выходом воды на пойму.

Также 26 июня в верховье Днестровского водохранилища возле села Рухотин (Хотинский р-н Черновицкой обл.) ожидается прохождение паводковой волны с затоплением поймы, с/х угодий, частичным затоплением инфраструктуры возле рек.

"26-27 июня уровень воды Днестра в створе поста "Могилев-Подольский" будет удерживаться на опасных отметках начального затопления участков прилегающих к руслу реки и может достичь опасных отметок затопления объектов в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь (Винницкая обл.) и отдельных населенных пунктов в Винницкой области", - добавили в ГСЧС.

Кроме того, 27-29 июня, в результате прохождения дождевого паводка на реке Днестр возле села Маяки, ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,5 м, в результате этого возможен выход воды пойму, затопление трассы "Одесса-Рени", огородов и объектов в селе Яськи, городе Беляевка (Одесская область).

Как сообщалось, на Прикарпатье за два дня выпало более двух месячных норм осадков. такого не было два десятилентия.

На утро 25 июня, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях подтоплено 285 населенных пунктов, разрушено 117 км автодорог (большинство на Прикарпатье).

По состоянию на 7 утра 26 июня на западе Украины остаются подтопленными половина пострадавших домов, эвакуированы и отселены 900 человек.