В Днепре полуторагодовалый ребенок в коляске попал под поезд

В Днепре поезд сбил коляску с полуторагодовалой девочкой. Женщина перетягивала коляску с ребенком через железнодорожные пути, когда из-за угла показался поезд.

В четверг, 25 июня, на железной дороге в районе улицы Танкистов случилось ДТП. Здесь поезд сбил коляску, внутри которой находился полуторагодовалый ребенок.

Авария произошла около 18:55. Об этом сообщает Информатор.

По предварительной информации, женщина с ребенком переходила через железную дорогу. Коляску она перетаскивала спиной вперед. В это время из-за поворота выехал поезд. Женщина смогла уйти с пути транспорта, но не успела убрать коляску. В результате произошло столкновение.

На место прибыли сотрудники патрульной полиции, которые в экстренном порядке доставили малыша на служебном транспорте в областную детскую клиническую больницу на Космической. На данный момент состояние ребенка неизвестно. На месте работает следователь по ДТП и полиция.

Как сообщалось, 25 июня в городе Знаменке Кировоградской области 10-летний школьник травмировался, переходя пути служебным переходом.