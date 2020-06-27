Штаб ООС: боевики 9 раз нарушали "тишину", есть раненый

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07:33 Сегодня Телеграф УНН
26 июня вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В Штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов украинских позиций.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Крымское агрессор трижды открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра, а также станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также, российские вооруженные формирования обстреливали из минометов калибра 82 мм защитников Катериновки, Новоалександровки и Новозвановки. Проявляли огневую активность оккупанты и на окраинах Хутору Свободный, здесь агрессор вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А неподалеку Шумел было зафиксировано враждебные обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", у населенного пункта Славное противник применил минометы калибра 82 мм и ручные противотанковые гранатометы.

Вследствие вражеских обстрелов прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он был оперативно доставлен в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь.

По данным разведки, 26 июня был уничтожен один и ранены двое оккупантов.

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С начала текущих суток, 27 июня, российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня, в том числе и по вооружению запрещенного к использованию.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», в пригороде Авдеевки враг вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти мм минометов, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Активизировался противник и неподалеку Водяного, применив при этом автоматические станковые гранатометы.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

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Украина, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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