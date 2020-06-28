На Львовщине за сутки 173 новых инфицированных COVID-19

По состоянию на утро 28 июня во Львове и Львовской области 5177 случаев инфицирования коронавирусом, из которых за сутки - 173. Об этом сообщают данные Львовского горсовета.

"В целом коронавирусную инфекцию обнаружено - у 5177 человек, 137 человек умерли. 741 пациент выздоровел", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 576 ПЦР-тестов, из которых из новых проб - 545. Из них положительные - 173, а из новых проб - 153. Среди них - 69 жителей Львова. Остаток проб в холодильнике - 1800.

По состоянию на утро в первый городской клинической больнице находится 89 пациентов, в 8-й городской клинической больнице - 87 пациентов, в городской больнице скорой медицинской помощи - 34 человека.

Как сообщалось, в Украине уже почти 43 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 917.