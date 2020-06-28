Стрельба по отдыхающим на Харьковщине: открыто два производства

В Харьковской области из-за инцидента, во время которого пьяный мужчина стрелял в отдыхающих с детьми, где один человек умер, открыто два уголовных производства. Стрелка задержали. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Следователем открыто два уголовных производства по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", - говорится в сообщении.

Сейчас он задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, что в селе Гусаровка неподалеку от карьера отдыхала компания из 10 человек с детьми. Из леса вышел неизвестный и совершил несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону граждан. Предварительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения. Двух пострадавших доставили в больницу, 27-летний мужчина от полученных ранений скончался.

На месте происшествия сотрудники полиции задержали 53-летнего жителя района. У мужчины изъяли оружие.