Скачать
Воскресенье, 28.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ОП: В Украине презентовали Конституцию для самых маленьких
ОП: В Украине презентовали Конституцию для самых маленьких
ООС: боевики дважды нарушали "режим тишины"
ООС: боевики дважды нарушали "режим тишины"
Хирн сообщил об успешном ходе переговоров по бою Джошуа - Фьюри
Хирн сообщил об успешном ходе переговоров по бою Джошуа - Фьюри
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 июня

В Харьковской области произошел взрыв газа в летней кухне: есть пострадавший

В Харьковской области произошел взрыв газа в летней кухне: есть пострадавший
Обновлено 15:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay
В поселке Эсхар в Харьковской области мужчина открыл газ, поджег спичку, в результате чего произошел взрыв, мужчина был госпитализирован в больницу. Полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"27 июня около 23:40 в Чугуевский отдел полиции поступило сообщение о пожаре в поселке Эсхар. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские предварительно установили, что мужчина открыл газ, через некоторое время поджег спичку, в результате чего произошел взрыв и начался пожар. В результате происшествия повреждена летняя кухня и окна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину с ожогами руки и лица доставили в ожоговое отделение Харьковской городской клинической больницы.

"Следователем Чугуевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в полиции.

В Киеве неуравновешенный мужчина пытался взорвать жилой дом

Напомним, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв. В результате взрыва произошло разрушение нескольких этажей. Спасатели обнаружили на месте трагедии тела пяти погибших.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Харьковская область, Взрыв, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандал в ООН: в сеть попали кадры "ненадлежащего поведения" сотрудников организации
02 "Это замкнутый цикл": геологи обнаружили внутри Земли гигантские горы
03 Выберите собаку, чтобы узнать о себе много интересного
04 Совещание у Зеленского: глава СНБО допускает, что ученики не вернутся в школы осенью
05 Зеленский наградил представителей науки, культуры и спорта по случаю Дня Конституции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня в Украине отмечают День Конституции
Сегодня в Украине отмечают День Конституции
Выборы в Исландии: действующий президент получил более 90% голосов
Выборы в Исландии: действующий президент получил более 90% голосов
На Донбассе погиб сержант батальона &quot;Айдар&quot;
На Донбассе погиб сержант батальона "Айдар"
Комнатные растения, приносящие удачу и счастье в дом
Комнатные растения, приносящие удачу и счастье в дом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь