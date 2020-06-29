На Донетчине за сутки коронавирусом заболел один человек, двое выздоровели

В Донецкой области зафиксировали один новый случай коронавируса.

В Донецкой области за сутки воскресенья подтвердился еще один новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, еще двое заболевших выздоровели.

Об этом сообщил глава ОГА Павел Кириленко на странице в Facebook.

Новый случай подтвердили у 46-летнего жителя Никольского района, которому предварительно диагностировали пневмонию.

С начала эпидемии в области 418 человек инфицировались.

Кроме того, Кириленко опубликовал инфографику с более подробным описанием ситуации.

Напоминаем, в Донецкой области за сутки субботы подтвердились еще 39 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, в том числе две медработницы.