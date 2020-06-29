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На Киевщине горела легковушка

На Киевщине горела легковушка
05:39 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС
На Киевщине ГСЧС потушили пожар, горело легковое авто.

В воскресенье в 5:57 в оперативно-диспетчерскую службу Богуславского района поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля в с. Синица. Об этом сообщает ГСЧС.

На место происшествия был направлен дежурный караул 13-й Государственной пожарно-спасательной части г. Богуслав.

Прибыв к месту вызова спасатели установили, что горит легковой автомобиль.

В 6:19 пожар был локализован, а в 6:52 полностью ликвидирован.

Пострадавшие и погибшие отсутствуют.

На пожаре работало 2 единицы техники и 5 человек личного состава. Причина возгорания и сумма ущерба устанавливаются.

Напомним, в Днепре ликвидировал пожар в частном секторе.

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Пожар, Киевщина, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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