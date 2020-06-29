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Понедельник, 29.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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12 областей и Киев не готовы к ослаблению карантина: инфографика

12 областей и Киев не готовы к ослаблению карантина: инфографика
Обновлено 14:20 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Киев и 12 областей не готовы к ослаблению коронавирусного карантина из-за несоответствия эпидемической ситуации в каждом конкретном регионе допустимым показателям. В Киеве и Закарпатской и Хмельницкой областях эпидемия развивается слишком быстро.

По состоянию на 29 июня, 12 областей Украины и город Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий по коронавирусу. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, не готовы к ослаблению карантина г. Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Хмельницкая, Черниговская и Ивано-Франковская области.

Данные относительно определенных критериев из АР Крым и г. Севастополь отсутствуют.

Как отмечают в Минздраве, переход областей к следующему этапу карантина, предусматривающему ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.

Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

В частности, показатель загруженности коек в больницах, где лечат больных с коронавирусом, составляет: в Киеве - почти 39%, на Закарпатье - более 70%, в Черновицкой области - почти 46%, на Волыни - почти 45%, в Винницкой - более 41 %, в Ривненской области - 35,5%.

Как сообщалось, по состоянию 29 июня в Украине лабораторно подтверждено 43 628 случаев COVID-19, за минувшие сутки заболели 646 человек.

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Все по теме:

Эпидемия, Карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.

Автор:

Телеграф
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