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Смертельное ДТП в Харьковской области: иномарку выбросило на обочину

Смертельное ДТП в Харьковской области: иномарку выбросило на обочину
Обновлено 20:33 Сегодня Телеграф Фото: Полиция
В Харьковской области водитель легковушки не справился с управлением, в результате чего иномарку выбросило на обочину с последующим опрокидыванием авто. В дорожно-транспортном происшествии погиб пассажир легковушки, водитель с травмами госпитализирован.

Авария произошла 28 июня в 13:14 в селе Садовое Лозовского района. Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что водитель автомобиля LIFAN, 49-летний житель города Лозовая, во время движения не справился с управлением. В результате иномарку выбросило на обочину с последующим опрокидыванием авто. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

В результате ДТП пассажир автомобиля LIFAN, 45-летний житель Лозовой, от полученных травм погиб на месте. Водитель легковушки с травмами был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в районную больницу.

По данному факту следственным отделом СУ ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. 49-летний водитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения. Согласно санкции статьи задержанному грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, на автодороге Запорожье-Мариуполь водитель съехал в кювет и врезался в дерево. В результате чего пострадало 4 человека, из них 2 детей и один человек погиб.

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ДТП, Харьковская область, Авария, Происшествие.

Автор:

Телеграф
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